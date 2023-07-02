Эмиратская группа AD Ports купила испанскую компанию Noatum за $720 млн

AD Ports Group получила окончательное одобрение сделки от Испании после того, как ее разрешила Еврокомиссия

ДУБАЙ, 2 июля. /ТАСС/. AD Ports Group из Объединенных Арабских Эмиратов приобрела логистическую компанию Noatum за €660 млн евро (около $720 млн) после того, как власти Испании одобрили завершение сделки. Соответствующее заявление эмиратская группа опубликовала в воскресенье на фондовой бирже Абу-Даби.

"AD Ports Group - один из ведущих мировых посредников в сфере логистики, промышленности и торговли - сегодня объявила о завершении приобретения мирового поставщика интегрированных логистических услуг компании Noatum, которая присутствует в 26 странах мира <…>, - говорится в документе. - AD Ports Group получила окончательное одобрение сделки от испанских властей после того, как ранее в этом году ее разрешила Еврокомиссия. Общее вознаграждение (стоимость предприятия - прим. ТАСС) за приобретение Noatum составляет 2,65 млрд дирхамов ОАЭ (€660 млн - прим. ТАСС)".

Учитывая опыт Noatum, компания будет управлять логистическим кластером AD Ports Group и займется интеграцией бизнеса и штата, который насчитывает 2,8 тыс. человек, в эмиратскую группу. Покупка Noatum позволит AD Ports Group сократить издержки и увеличить доходы, следует из заявления.

Компания Abu Dhabi Ports была учреждена в 2006 году для управления портами столичного эмирата Абу-Даби. Путем слияния нескольких дочерних предприятий она была преобразована в AD Ports Group. Сейчас деятельность компании разделена на пять бизнес-кластеров: экономические города и свободные экономические зоны, порты, судоходство, логистика и цифровые технологии. По итогам 2022 года выручка группы увеличилась на 41%, до $1,5 млрд.