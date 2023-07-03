В Москве с 3 по 9 июля пройдет Российская креативная неделя

На мероприятиях выступят более 1 тыс. спикеров

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Форум "Российская креативная неделя", направленный на развитие креативных индустрий в стране, объединит профильное сообщество, государственную власть и бизнес в период с 3 по 9 июля в Москве. Повестка форума в этом году не будет разделена на отрасли креативной индустрии, участники и гости обсудят кросс-отраслевые темы, которые касаются всех, сообщили организаторы.

Деловая программа пройдет с 3 по 7 июля в московском кластере "Ломоносов". В этом году ее ключевой темой станет образ будущего креативных индустрий. Как отметила президент АНО "Креативная экономика", директор Российской креативной недели Марина Абрамова, организаторы учли, что все креативные рынки за прошедший год пересмотрели свои стратегии развития, и постарались сделать программу насыщенной и практико-ориентированной.

"Крупнейшие игроки креативного рынка России представят в ходе сессий свои исследования, новые продукты, поделятся опытом трансформации и результатами проделанной за год работы. Кроме того, в этом году мы сделали фокус на теме пространственного развития. Сегодня особенно важно двигать креативные индустрии в регионы, создавать комфортную среду для развития креативного класса в субъектах России, чтобы дать местным индустриям возможности роста", - привели ее слова в пресс-службе форума.

По словам Абрамовой, Российская креативная неделя в этом году объединит более 1 тыс. спикеров. Центральное место в деловой программе занимает пленарное заседание, которое пройдет 3 июля с участием представителей власти и креативного бизнеса. Традиционно на Российской креативной неделе состоится и выездное заседание комиссии Госсовета по направлению "Культура", темой которого в этом году станет переосмысление народных художественных промыслов. Также на форуме будет представлен большой региональный трек, приедут делегации из субъектов РФ, в том числе губернаторы. Среди участников этого года Калининградская область, Камчатский край, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Пермский край и Республика Саха.

Направления образования, кадров, пространственного развития, а также туризма на форуме будут обсуждать эксперты из Высшей школы экономики, МГУ, РАНХиГС, Московской высшей школы социальных и экономических наук, МШУ "Сколково", РУДН. Блок медиа и контента объединит представителей медиахолдингов, профессиональных ассоциаций и крупнейших СМИ. Так, "Национальная медиа группа" и ЦСП "Платформа" представят итоги третьего исследования социально преобразующего контента, а медиахолдинг "Цифровое телевидение" и Институт современных медиа (MOMRI) озвучат результаты всероссийского исследования "Фильмы и герои поколений".

Также в этом году в деловой программе представлены крупнейшие игроки рекламного рынка, несколько сессий проведет и стратегический партнер форума - компания VK. Киноотрасль представят топ-менеджеры российских онлайн-кинотеатров, сценаристы и продюсеры, создатели кинофестивалей. За анимацию будут отвечать ведущие анимационные студии России: группа компаний "Рики", студия "Паровоз", "Союзмультфильм" и другие представители рынка. Культурную отрасль на форуме также представят Александринский и Мариинский театры, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, центр "Винзавод", Мультимедиа арт музей и другие. Участники форума обсудят экономическую эффективность организаций из культурной сферы, как они влияют на экономику города и почему нельзя разделять культурные и креативные индустрии.

Представление креативной индустрии

Международный трек пройдет 7 июля. В этот день в кластер "Ломоносов" приедут делегации из Бразилии, Индии, Китая, Турции, стран MENA. Также 35 спикеров из 17 зарубежных стран примут участие в фестивале "Российская креативная неделя. Москва фест". С 3 по 9 июля на 60 площадках пройдут активности более чем от 700 партнеров. В этом году власти решили освоить новый формат и показать жителям и гостям столицы, что собой представляет креативная индустрия.

"Программа фестиваля подобрана так, чтобы каждый смог выбрать себе занятие по душе. Узнать больше о креативных индустриях может любой москвич или гость нашего города - все события <...> бесплатные. Главная цель фестиваля - познакомить жителей и туристов с творческим классом, с создаваемой ими продукцией, повысить спрос на продукты и услуги этих предпринимателей", - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, его слова привели в пресс-службе форума.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она пройдет с 3 по 9 июля в столице. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.