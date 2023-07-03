Выдача фитосанитарного сертификата теперь возможна только на платформе "Мой экспорт"

Решение приняли в соответствии с Инициативой социально-экономического развития РФ до 2030 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Подача заявления в электронной форме на выдачу фитосанитарного сертификата с 3 июля осуществляется только на платформе "Мой экспорт".

Как ранее сообщал Россельхознадзор, решение было принято в соответствии с Инициативой социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

Так, при онлайн-запросе сразу проверяются фитосанитарные требования на экспорт товара и возможность осуществить его вывоз в конкретную страну.

Также можно обратиться за оформлением реэкспортного сертификата и за переоформлением ранее выданного с помощью платформы "Мой экспорт" сертификата без дополнительных проверок.

Ведомство также отмечало, что срок рассмотрения онлайн заявления на выдачу фитосанитарного или реэкспортного сертификата - один рабочий день, следующий за днем регистрации заявки.