Фонд "Сколково" возместил частным инвесторам половину вложений в университетский стартап

Деньги получили вложившиеся в стартап UMAP, который разрабатывает indoor-карты для навигации внутри помещений

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фонд "Сколково" выплатил возмещение первым инвесторам, осуществившим инвестиции в университетский стартап по федеральному проекту "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки России. Возврат части вложений был проведен в рамках первого раунда инвестиций в вузовский стартап UMAP, который разрабатывает indoor-карты для навигации внутри помещений, сообщили в пресс-службе федерального проекта.

"Это опыт, который показал, что программа возмещения инвестиций в университетские стартапы, одобренная правительством РФ, полноценно работает. UMAP, получивший в прошлом году грант "Студенческий стартап", в этом году привлек частные инвестиции, а инвестор возместил 50% суммы, воспользовавшись кешбэком Фонда "Сколково", - приводит пресс-служба слова директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олега Чурилова.

UMAP - цифровое решение, помогающее ориентироваться посетителям в закрытых пространствах и получать необходимую информацию об объектах и мероприятиях с телефона. Студенты-предприниматели уже выпустили IOS-приложение в кампусе Санкт-Петербургского политехнического университета, в ближайшие месяцы подключат РЭУ им. Г. В. Плеханова и другие университеты России. Среди потенциальных клиентов стартапа - площадки проведения мероприятий, крупные форумы, больницы, торговые центры и иные крупные объекты со сложной навигацией в помещениях. В прошлом году UMAP стал одним из победителей конкурса "Студенческий стартап" и получил грант в 1 млн рублей. В рамках программы возмещения инвестиций федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" стартап получил финансирование в размере еще 1,8 млн рублей. Двум инвесторам, вложившим по 900 тыс. рублей каждый, уже возмещена половина инвестиций - по 450 тыс. рублей.

"Для нас эта программа - возможность привлечь дополнительное финансирование на развитие проекта. Выгоды очевидны: инвесторы не так сильно рискуют, стартапам проще привлечь частные инвестиции, а для государства это возможность улучшить инвестиционный климат. При этом мы получили ценный опыт работы с документацией и заявками, что существенно само по себе. Выражаем благодарность всем сторонам. Мы успешно прошли важный этап нашего развития", - сказал генеральный директор UMAP Матвей Чигирин.

Благодаря вложению в стартапы "Сколково" или вузовские стартапы частные инвесторы могут возместить до половины своих вложений. Максимальная сумма возмещения одному инвестору за инвестиции в стартап - 20 млн рублей.

Опыт программы возмещения инвестиций

Программа возмещения инвестиций в университетские стартапы принята правительством РФ на базе успешно зарекомендовавшей себя программы возмещения инвестиций в участников проекта "Сколково". Фонд уже сотрудничает более чем с 300 частными инвесторами. С 2019 года представители бизнеса проинвестировали в стартапы "Сколково" свыше 3,3 млрд рублей, из которых более 1,6 млрд рублей возмещено инвесторам. В числе участников программы Фонда: Whoosh - инвестиции - 90 млн рублей, возмещение - 26 млн рублей; Homeapp - инвестиции - 200 млн рублей, возмещение - 63 млн рублей; "3D инновации" - инвестиции - 82 млн рублей, возмещение - 41 млн рублей.

Студенческие стартапы в "Сколково"

"По программе возмещения инвестиций в университетские стартапы государство выделит 13 млрд рублей до 2030 года. Инвестиции в вузовский стартап должны составлять не менее 500 тыс. рублей. Количество стартапов для инвестирования не ограничено", - отметил вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной деятельности, управляющий директор Фонда "Сколково" Сергей Кржановский.

Он сообщил, что заявки на такие проекты поступают из всех регионов страны. "Университетское техпредпринимательство развивается, и все больше проектов находят своих инвесторов, которым программа возмещения инвестиций "Сколково" позволяет на входе снизить финансовые риски в два раза", - сказал Кржановский.

На сегодняшний день экспертизу "Сколково" прошли девять университетских проектов. Они касаются самых различных сфер, в частности - оценки эффективности химиотерапии, разработки высокоточных токарных станков в рамках импортозамещения, машинного обучения, новых материалов.

О федеральном проекте

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" помогает раскрыть потенциал студентов, аспирантов и сотрудников вузов, а также создать инновационные решения и вывести их на рынок.

За первый год реализации проект охватил 72 российских региона. Заработали 19 стартап-студий, более 30 тыс. студентов и сотрудников вузов прошли тренинги предпринимательских компетенций, а 170 тыс. - прокачали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и "Предпринимательских "Точек кипения".

Стартовала грантовая программа "Студенческий стартап", по ней в 2022 году отобрана 1 000 проектов-победителей, которые получают по 1 млн рублей.