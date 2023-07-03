2 июля, 22:19

"Известия": банки прорабатывают решения для проведения платежей интуристами в России

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина рассказала, что в этой работе участвует Минэкономразвития

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Банки прорабатывают различные платежные решения для приезжающих в Россию иностранных туристов. Об этом в интервью газете "Известия" рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

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"Это будут индивидуальные решения, которые делают наши банки. Отдельные банки прорабатывают разные способы, не только на базе карт "Мир", но и на основе оплаты по QR-коду или с помощью других технологий", - отметила она.

По слова Бакиной, в этой работе также участвует Минэкономразвития.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты туриста для иностранных путешественников. Это, по его словам, стимулирует туристический поток в российских регионах, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран.

Как сообщал 28 июня глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, ведомство рассчитывает, что электронная платежная карта для иностранных туристов будет запущена в четвертом квартале 2023 года. Он отмечал, что "иностранные туристы смогут оформлять виртуальную карту "Мир" для оплаты туров в Россию, а по приезде получить ее". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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