"Известия": банки прорабатывают решения для проведения платежей интуристами в России

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина рассказала, что в этой работе участвует Минэкономразвития

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Банки прорабатывают различные платежные решения для приезжающих в Россию иностранных туристов. Об этом в интервью газете "Известия" рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Это будут индивидуальные решения, которые делают наши банки. Отдельные банки прорабатывают разные способы, не только на базе карт "Мир", но и на основе оплаты по QR-коду или с помощью других технологий", - отметила она.

По слова Бакиной, в этой работе также участвует Минэкономразвития.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты туриста для иностранных путешественников. Это, по его словам, стимулирует туристический поток в российских регионах, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран.

Как сообщал 28 июня глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, ведомство рассчитывает, что электронная платежная карта для иностранных туристов будет запущена в четвертом квартале 2023 года. Он отмечал, что "иностранные туристы смогут оформлять виртуальную карту "Мир" для оплаты туров в Россию, а по приезде получить ее".