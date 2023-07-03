В Госдуму внесут законопроект об увеличении вдвое максимального дохода самозанятых

Авторы проекта считают, что это позволит снизить количество теневых сделок и увеличить налоговые поступления в бюджет страны

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об увеличении в два раза - до 4,8 млн рублей в год - размера максимального допустимого дохода самозанятого. Об этом в понедельник сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Изменения предлагается внести в статью 4 федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Как отмечают авторы проекта, применять специальный налоговый режим вправе лица, доход которых не превышает в календарном году 2,4 млн рублей. Эта цифра не менялась с 1 января 2019 года, что "сдерживает распространение специального налогового режима среди физических лиц, самостоятельно оказывающих различные услуги и выполняющих работы для граждан". "Значительный рост с 2020 года цен на многие товары и услуги привел к тому, что у многих самозанятых доход стал превышать установленный предел максимального дохода", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому многие самозанятые предпринимают попытки скрыть свой доход для того, чтобы сохранить право на специальный налоговый режим, отмечают авторы проекта.

"Вносим на рассмотрение Госдумы законопроект, который увеличивает ту самую планку до 4,8 млн рублей", - сообщил Нилов.

Как отмечается в пояснительной записке, "принятие законопроекта позволит снизить количество используемых самозанятыми теневых сделок, увеличить количество в стране самозанятых и, соответственно, увеличить налоговые поступления в бюджет страны".