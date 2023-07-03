В Банке России заявили о намерении вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина отметила, что что "есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике", однако некоторые готовы сотрудничать

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Банк России планирует вывести карты платежной системы "Мир" в пять-шесть новых стран в этом году. Об этом в интервью газете "Известия" рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир". В наших планах - вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году", - отметила Бакина. Она добавила, что "есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике", однако некоторые готовы к сотрудничеству, о чем не боятся говорить.

С весны картой "Мир" можно пользоваться на Кубе. По словам Бакиной, кубинская сторона уже настраивает POS-терминалы. "Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов", - добавила она.

Бакина уточнила, что услугу трансграничного перевода через Систему быстрых платежей при участии зарубежных банков-партнеров предлагают пять отечественных банков. Сейчас такие партнеры есть в 3 странах, их число достигло 14. По ее словам, операций пока немного, но сервис развивается - в мае 2022 года их совершили в два раза больше, чем в апреле. "Пока доступны переводы из России за границу, но участники работают и над возможностью перевести из-за рубежа в страну", - отметила глава департамента ЦБ РФ.

15 июня о запуске системы "Мир" в Венесуэле сообщил президент Центрального банка южноамериканской страны Каликсто Хосе Ортега Санчес. Так, карты "Мир" уже принимают на курортном острове Маргарита, в столице страны система пока работает в тестовом режиме.

Карты "Мир", помимо Кубы и Венесуэлы, принимаются в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.