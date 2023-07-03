Настроения промышленного сектора японского бизнеса улучшились впервые за семь кварталов

Одной из главных причин называют положительные тенденции на автомобильном рынке, который возвращается к допандемийным показателям

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Настроения крупных японских компаний в промышленном секторе улучшились впервые за семь кварталов. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные об уровне измеряемого Банком Японии (ЦБ) индекса "Танкан".

Этот показатель, представляющий собой разницу между долями компаний, давших положительную и отрицательную оценки нынешней конъюнктуры, вырос с апреля на 4 пункта, до 5. По мнению наблюдателей, главной причиной изменения настроений крупного бизнеса стало общее улучшение конъюнктуры, а также положительные тенденции на автомобильном рынке, который возвращается к допандемийным показателям.

Между тем индекс "Танкан" среди компаний непроизводственного сектора за минувший квартал увеличился с 20 до 23, продемонстрировав рост пятый квартал подряд. В первую очередь специалисты связывают это со сходящими на нет последствиями пандемии и восстановлением экономической активности на фоне снятия коронавирусных ограничений.