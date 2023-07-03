Трутнев дал месяц на подготовку предложений по снижению стоимости жилья на Сахалине

По мнению вице-премьера РФ, улучшить ситуацию поможет региональное производство строительных материалов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил о том, что через месяц ждет от сахалинских чиновников конкретных предложений по поводу возможного производства строительных материалов в регионе для уменьшения стоимости жилья. Об этом он рассказал в понедельник журналистам во время посещения строительной площадки жилого комплекса "Уюн парк" в Южно-Сахалинске.

"Когда спрашиваю про производство строительных материалов, коллеги говорят, что пока думают. <...> Я надеюсь, что коллеги не обманут и через месяц дадут эти предложения. У нас на [российском] Дальнем Востоке масса инструментов, которые позволяют создавать эффективные инвестиционные проекты: налоговые преференции, целый ряд других возможностей, не буду их перечислять. Мы все их готовы предоставить для тех компаний, которые будут не только строить дома, но и заниматься строительством предприятий, которые будут производить строительные материалы, чтобы жилье на Сахалине было не только красивым и удобным, но еще и экономичным по стоимости", - рассказал Трутнев.

Вице-премьер напомнил, что ранее уже проводил несколько совещаний по поводу снижения стоимости жилья на Сахалине, но строительство в регионе все равно осталось дорогим.

"Мне бы хотелось, чтобы этот проект (ЖК "Уюн парк") оценили жители, потому что мы строим жилье для тех людей, которые живут на острове. Важно, каким будет этот микрорайон, понравится ли, комфортно ли будет людям здесь жить. Я много вопросов задавал про цену, потому что это тоже важно. Строить на острове всегда дороже", - отметил Трутнев.

Юрий Трутнев прибыл в Сахалинскую область 3 июля. Он ознакомится с планами развития морского порта Корсаков и работой по подъему затонувших судов в Корсаковском районе, проведет совещания о работе "Единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" и по вопросу реализации инвестпроектов на территории Сахалинской области, уже посетил строительную площадку жилого комплекса "Уюн парк".

4 июля вице-премьер посетит остров Итуруп (Курильские острова, Сахалинская область). Перед вылетом полпред осмотрит в аэропорту Южно-Сахалинска новый пассажирский терминал, который готовится к запуску в эксплуатацию, а затем отправится на Итуруп. Там он посетит ряд промышленных объектов и проведет совещание о функционировании преференциального режима на Курильских островах.

О жилом комплексе

Жилой комплекс "Уюн парк" (300 тыс. кв. м жилья на 15 тыс. человек) входит в мастер-план Южно-Сахалинской агломерации, проект развития которой в начале этого года был представлен президенту России Владимиру Путину. В основе агломерации два населенных пункта - областной центр Южно-Сахалинск и город-порт Корсаков. До 2030 года на территории агломерации будут построены районы с современным архитектурным обликом. Общая площадь - более 2 млн кв. м жилья.

Новый жилой квартал "Уюн парк" планируется обеспечить всей необходимой социальной инфраструктурой. Запроектирована школа на 1,8 тыс. мест, три детских сада по 290 мест, пять паркингов. Сейчас на строительной площадке полностью возведены три дома на 17 этажей, в них проходят внутренние работы: монтируются перекрытия, выполняется отделка помещений. Рабочие возводят следующие очереди жилых корпусов - это еще восемь домов по 17 этажей. В этом году планируется завершить основные работы в шести корпусах.

Инженерные сети к жилому кварталу возводятся с использованием инфраструктурных облигаций через механизм концессии ДОМ.РФ. С помощью этого инструмента строятся объекты электро- и теплоснабжения, автомобильные дороги. А создание сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется по концессии "Росводоканала".

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между правительством Сахалинской области и ДОМ.РФ об арендном жилье. 1 346 квартир в жилом квартале "Уюн парк" будут сдаваться по программе "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе". ДОМ.РФ профинансирует строительство шести корпусов 17-этажных домов на 51,1 тыс. кв. м. Заселение начнется не позднее третьего квартала 2025 года. Аренда квартир будет субсидироваться из федерального и регионального бюджетов, что позволит в несколько раз снизить ежемесячные платежи.