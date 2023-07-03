Эксперт заявил о росте роли экспорта и импорта в торговле Китая с Россией

Начальник отдела продаж и бизнес-проектов АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" Владимир Ремизович пояснил, что спрос на грузоперевозки в КНР остается высоким

ПЕКИН, 3 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские компании поддерживают высокий спрос на грузовые перевозки в Евразии, на этом фоне повышается значимость России и Белоруссии как торговых партнеров. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник начальник отдела продаж и бизнес-проектов АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" Владимир Ремизович.

"Со стороны Китая, нужно заметить, спрос остается на очень высоком уровне. Очень серьезно стала возрастать роль экспорта и импорта в торговле КНР с Россией и Белоруссией. Мы просто следуем за этими трендами", - сказал он. Ремизович отметил, что РФ выступает в качестве "важного составного элемента инициативы "Один пояс - один путь", принимая активное участие в международных транспортно-логистических проектах. По его словам, при содействии властей Китая и России в ходе этого взаимодействия сформировались прочные клиентские и партнерские связи, тесные дружественные контакты.

По мнению руководителя бизнес-проектов АО, российские перевозчики в процессе развития сотрудничества с КНР весьма заинтересованы в устойчивом продвижении инфраструктурного строительства. "Мы же берем на себя обязательства по сохранению высокого уровня сервиса", - сказал Ремизович.

Как он пояснил, мировая логистика с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, "пришла в состояние перманентных изменений". "Начались большие ценовые колебания на разных, самых давних маршрутах. Естественно, это стало отражаться на железнодорожной логистике, - продолжал эксперт. - Потоки грузов стали активно перестраиваться. В 2022 году в Евразии опять произошли определенные изменения, обусловленные снижением интереса европейских грузоотправителей к отправкам через Россию - понятно, что это продиктовано западными санкциями".

Ремизович воздержался от пессимистичных прогнозов, напомнив, что китайско-российский товарооборот даже в условиях нестабильности на международной арене продолжает динамично расти. "В сложившейся ситуации надо смотреть не на суждения, а на цифры. А мировой экономике можно пожелать в ее трансформации оставаться цветущей, как минимум в Евразии, - подытожил он. - Логистика - это всегда производная в мировой торговле. Мы нужны там, где есть спрос, где есть потребность - это для нас главное".

Торговля РФ с Китаем

Согласно официальным данным китайской таможни, товарооборот двух государств в январе - мае вырос в годовом исчислении на 40,7%, достигнув $93,8 млрд. Экспорт из Китая за пять месяцев увеличился на 75,6% и составил около $42,95 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 20,4%, до $50,85 млрд.