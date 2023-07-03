3 июля, 05:05

FT узнала о планах ЕС разрешить Россельхозбанку создать "дочку" для SWIFT

Андрей Махонин/ ТАСС
© Андрей Махонин/ ТАСС

По информации газеты, этот якобы предложенный Москвой вариант рассматривается как способ убедить Россию продлить зерновую сделку

ТАСС, 3 июля. Евросоюз рассматривает возможность позволить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую могут подключить к международной системе SWIFT для осуществления расчетов в рамках зерновой сделки. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН.

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Как отмечают источники FT, лидеры стран ЕС обсудили предложение во время саммита на прошлой неделе. План рассматривается как способ убедить РФ продлить зерновую сделку после окончания ее срока действия 17 июля. Сейчас официальные лица ЕС изучают его на предмет законности и осуществимости.

Представители Кремля и Еврокомиссии отказались дать FT комментарии по этому вопросу. При этом официальные лица ЕС, на которых ссылается газета, отметили, что санкции сообщества не направлены против торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и третьими странами, ради которой план был разработан.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре 2022 года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. 30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на данный момент не видит доводов в пользу продления зерновой сделки. 

Теги:
Россия
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