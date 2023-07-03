В Москве открыли онлайн-платформу для дизайнеров и производителей "Центр материалов"

На площадке можно будет найти более 10 тыс. образцов материалов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Первую в России интернет-площадку "Центр материалов", объединяющую дизайнеров и производителей материалов из более 10 стран мира, открыли в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Центр материалов" поможет поддержать предпринимателей и позволит восполнить дефицит сырьевой базы. Платформа станет местом взаимодействия разных сегментов столичного и российского рынков моды и дизайна. Дизайнеры, архитекторы, декораторы интерьеров смогут использовать базу для реализации своих проектов", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Отмечается, что на платформе можно будет найти более 10 тыс. образцов материалов и 400 с лишним поставщиков.

Разработчик онлайн-платформы - Агентство креативных индустрий при департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы, созданное в 2020 году департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и выступающее ресурсным центром по развитию креативного предпринимательства и улучшению города силами креативных индустрий. Открытие офлайн-площадки "Центра материалов" планируется в Москве в ближайшем будущем.