Новые магазины Maag, Ecru, Dub и Vilet могут появиться в России в 2024 году

Собственник планирует оценить динамику продаж и после этого принять решение о дальнейшем развитии новых магазинов, сообщают "Известия"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новые магазины под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet, пришедшие на смену таким маркам группы Inditex, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, могут появиться в России лишь в 2024 году. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на источники.

Несмотря на то, что владелец новых для России торговых марок открыл новые магазины, решение о дальнейшем их развитии и увеличении числа точек он пока еще не принял, пишет газета, ссылаясь на одного из брокеров торговой недвижимости. Планируется, что, оценив динамику продаж в конце года, собственник примет решение о дальнейшем развитии новых магазинов, уточнил собеседник "Известий". Сейчас ретейлер сталкивается со сложностями в логистике.

Торговая сеть не планирует развивать новые площадки под магазины, отметила газете директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. "Даже если бы компания планировала активно развиваться, то вряд ли бы она смогла открыть большое количество магазинов: нового строительства практически нет, а в большинстве качественных объектов бренды так или иначе уже присутствуют", - пояснила она. При этом она сообщила, что многие магазины сразу после запуска показали хорошие продажи, пишут "Известия".

Газета направила запрос в пресс-службу R-mixed, которая отвечает за маркетинг новых брендов в РФ.

Первый флагманский магазин Maag открылся в Москве 26 апреля, 27 апреля - в "Мега Химки", а также в "Мега Дыбенко" (Санкт-Петербург) открылись первые в России Dub и Vilet. Тогда пресс-служба ТЦ "Мега" сообщила, что в мае - июне около 50 магазинов Maag, Dub, Vilet, а также бренда Ecru появятся в десяти городах присутствия "Меги", среди которых Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Омск, Уфа, Казань и Екатеринбург.