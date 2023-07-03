В Кузбассе тестируют новое отечественное оборудование для дробления угля

Местом для тестирования выбран Талдинский угольный разрез

КЕМЕРОВО, 3 июля. Отечественный аналог дробильной угольной установки создан в Кемеровской области корпорацией "АСИ", производящей оборудование для угледобывающих предприятий. Оборудование проходит тестирование на Талдинском угольном разрезе УК "Кузбассразрезуголь", сообщили в пресс-службе корпорации.

"Дробильная установка производительностью 500 тонн угля в час используется для получения однородного материала заданной крупности. Полученное из карьера топливо поступает по питающему конвейеру в виброгрохот, отделяя негабаритные части для дробления. Два зубчатых вала, вращающиеся в противоположных направлениях, перемалывают большие куски угля до фракции не более 50 мм. Затем измельченное сырье по конвейерной галерее транспортируется на погрузку в железнодорожные вагоны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании уточнили ТАСС, что оборудование является отечественным аналогом подобной установки из Великобритании и было создано по запросу угольных компаний Кузбасса. При этом новая дробильная установка, в отличие от аналогов, оснащена системой телеметрии и функцией автоматической самодиагностики, что позволяет дистанционно контролировать ее работу.

В компании "Кузбассразрезуголь" уточнили, что установка уже внедрена в автоматизированный углепогрузочный комплекс предприятия, в ближайшее время специалисты оценят возможности работы техники в зимний период. "Кузбассразрезуголь" традиционно выступает площадкой для производственных испытаний новых видов техники, наш опыт эксплуатации позволяет усовершенствовать модели перед серийным производством под наши запросы", - процитировали слова исполняющего обязанности директора по переработке и обогащению угля компании Юрия Челуснова.

Корпорация "АСИ" - российский производитель специализированного технологического оборудования для угледобывающих предприятий. Полный цикл изготовления всех компонентов дробильных установок локализован на производственном комплексе предприятия.

УК "Кузбассразрезуголь" - одна из крупнейших в РФ угледобывающих компаний, специализируется на добыче каменного угля открытым способом. В составе КРУ работают шесть угольных разрезов на территории Кемеровской области, в том числе и один из крупнейших в России разрезов "Бачатский", а также угольная шахта "Байкаимская". Их общий объем угледобычи составляет в среднем 45 млн тонн в год.