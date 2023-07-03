Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 52,6 пункта в июне

В S&P Global отметили что, рост замедлился по сравнению с маем после небольшого увеличения объема производства и новых заказов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне 2023 года снизился до 52,6 пункта с 53,5 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

"Рост немного замедлился по сравнению с маем после небольшого увеличения объема производства и новых заказов", - говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Аналитики отмечают, что несмотря на то, что темпы роста замедлились по сравнению с показателями мая, они в целом соответствуют среднему показателю и были стабильными. В июне продолжился рост новых заказов, чему способствовало устойчивое улучшение внутреннего спроса, а также возобновившееся увеличение новых продаж на внешних рынках.

Кроме того, отмечается, что ценовое давление немного смягчилось в июне. При этом, затраты на ресурсы продолжали расти заметными темпами.

Темпы создания рабочих мест замедлились. Несмотря на эту динамику, в производственных фирмах продолжало наблюдаться сокращение незавершенных работ.