Погрузка на сети РЖД за I полугодие выросла на 0,7%

Она составила 619 млн тонн

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Погрузка на сети железных дорог России за I полугодие 2023 года выросла на 0,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 619 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).

"За I полугодие 2023 года погрузка составила 619 млн тонн. Это на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Грузооборот за шесть месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4%, до 1,3 трлн тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 0,6% и составил 1,7 трлн тонно-км.

Наибольший прирост наблюдается в погрузке зерна - 15,1 млн тонн (+43,3% к январю - июню 2022 года); кокса - 5,6 млн тонн (+8,4%); строительных грузов - 66,3 млн тонн (+6,1%). При этом произошло снижение отправок лесных грузов - 13,9 млн тонн (-21,6% к I полугодию 2022 года); промышленного сырья и формовочных материалов - 14,4 млн тонн (-12,1%); химикатов и соды - 10,9 млн тонн (-9%).

Лидерами по динамике погрузки среди железных дорог за I полугодие стали Забайкальская (+26% к январе - июню 2022 года); Дальневосточная (+8,8%) и Приволжская (+6,7%) железные дороги.

Погрузка по сети РЖД за июнь 2023 года

Погрузка за июнь 2023 года выросла на 1,4% по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года и составила 101,4 млн тонн.

Грузооборот за июнь 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,9% и составил 265 млрд тонно-км.

"За первый летний месяц существенно увеличилась отправка по железной дороге зерна (+72,1%), лома черных металлов (+35,1%), кокса (+23%), удобрений (+7,5%), черных металлов (+6,4%)", - отметили в РЖД.