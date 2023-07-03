Белоусов поручил регионам до 1 октября утвердить программы развития беспилотных авиасистем

Такие программы необходимо направить в Минпромторг

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил регионам разработать и утвердить до 1 октября программы развития беспилотных авиасистем (БАС) и направить в Минпромторг, сообщается на сайте кабмина.

"В срок до 1 октября регионам необходимо разработать и утвердить такие программы и направить их в Минпромторг, который находится на своде этой работы", - сказал Белоусов.

Первый вице-премьер обозначил также необходимость определить в каждом регионе должностное лицо, которое будет отвечать за развитие БАС, включая взаимодействие с Росавиацией и Минтрансом. Вместе с тем, регионам необходимо представить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для размещения инфраструктуры для БАС. "Кроме того, в рамках формирования национального проекта регионам необходимо создать перечень организаций общего и среднего профессионального образования с учетом подтвержденной потребности в учебных беспилотниках и софинансирования в рамках действующего порядка", - добавили в кабмине.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков отметил, что уже 66 регионов включились в работу по формированию гражданского госзаказа в этой сфере.

"Проведена также предварительная оценка потенциальной ежегодной потребности субъектов Российской Федерации в гражданских беспилотниках. В количественном выражении это 5 678 машин различных типов. В финансовом - свыше 50 млрд рублей. Эти данные будут регулярно актуализироваться", - сказал Осьмаков.

В свою очередь, заместитель министра транспорта Игорь Чалик рассказал, что для организации полетов беспилотных воздушных судов на всей территории России реализована система "Цифровая платформа", которая сейчас совершенствуется. В дальнейшем планируется интеграция системы с порталом госуслуг, чтобы пользователи, в том числе силовые структуры, могли определить, что полет выполняется легально, отмечается в сообщении кабмина.

"До 2028 года во всех 89 субъектах Российской Федерации планируется оснастить аэродромы техническими средствами для обнаружения и противодействия противоправному применению БАС", - отметил Чалик.