В Киргизии отменили запрет на вывоз коммерческими банками иностранной наличной валюты

Ограничение также касалось микрофинансовых и микрокредитных компаний

БИШКЕК, 3 июля. /ТАСС/. Национальный банк Киргизии отменил введенный весной прошлого года запрет на вывоз из республики наличной иностранной валюты коммерческими банками. Об этом сообщила пресс-служба главного финансового регулятора страны.

"Принято постановление правления Национального банка "О временном разрешении на вывоз наличной иностранной валюты коммерческим банкам Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Решение о введении временного запрета было принято с целью обеспечения "экономической безопасности" республики и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, на котором на тот момент возник дефицит валюты, в том числе долларов.

Ограничение касалось коммерческих банков, микрофинансовых и микрокредитных компаний.