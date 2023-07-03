Reuters: в дневном лимите твитов увидели проблему для привлечения рекламодателей

По информации агентства, после введения новых правил пользователи не видят сообщения, что вызвало недовольство компаний

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Решение Илона Маска временно ограничить число твитов, которые пользователь может прочитать за день, способно подорвать усилия нового генерального директора Twitter Линды Яккарино по привлечению рекламодателей. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

По его информации, гендиректор пытается наладить отношения с рекламодателями, которые ранее приостановили работу с соцсетью. После введения новых правил многие пользователи написали, что после превышения лимита не видят твиты, в том числе на страницах рекламодателей, что вызвало недовольство компаний.

"Этот шаг [ограничение числа твитов] сигнализирует рынку, что он [Маск] не может дать ей [Яккарино] возможность спасти его от самого себя", - отметил основатель рекламного агентства AJL Advisory Лу Паскалис. "Дефицит доверия рекламодателей, который Линда Яккарино должна восполнить, стал еще больше. И его нельзя восполнить, основываясь только на ее репутации в отрасли", - считает представитель исследовательской консалтинговой компании Forrester Майк Пру.

Ранее телеканал CNN информировал, что более половины рекламодателей, сотрудничающих с Twitter, приостановили работу с компанией из-за несогласия с политикой ее владельца Маска.

Маск в субботу изменил лимит на число твитов, которые пользователь может прочитать за день. По последним данным, теперь верифицированные учетные записи ограничены чтением 10 тыс. сообщений в день, не прошедшие проверку - 1 тыс., новые непроверенные учетные записи - 500. Как заявил предприниматель, такие ограничения введены из-за "крайне высокого уровня сбора данных и манипулирования системой".

7 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил несколько членов руководства, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.