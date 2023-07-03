Закачка в ПХГ ЕС в июне упала на 24% к 2022 году

Запасы газа в хранилищах Европы на 30 июня выросли до 77,31%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июне оказалась на 24% ниже по сравнению с прошлым годом и стала одной из наименьших за последние годы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Запасы газа в ПХГ Европы выросли до 77,31%.

При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в июне стали рекордными для данного месяца, но уступили абсолютному максимуму, показанному в мае текущего года. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Европейские ПХГ в июне пополнились на 9,71 млрд куб. м, что на 24% ниже прошлогодних показателей. Отбор газа из хранилищ составил только 758 млн куб. м - на 22% меньше значения годом ранее.

Запасы газа в хранилищах Европы на 30 июня выросли до 77,31% - на 15,7 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится порядка 84,2 млрд куб. м газа.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.

Цена газа в Европе по итогам I полугодия упала в два раза, до около $425 за 1 тыс. куб. м. Если 30 декабря 2022 года фьючерсы на газ торговались на уровне около $845 за 1 тыс. куб. м, то 30 июня 2023 года торги закрылись на уровне $425 - на 50% ниже по сравнению с началом года.

Текущая неделя в Европе прогнозируется теплее предыдущей. Температура воздуха почти во всех странах ЕС окажется выше климатической нормы. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июне составила около 10%.

Поставки газа РФ через Украину

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,1 млн куб. м на 3 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". В воскресенье, 2 июля, объем прокачки составил 41,2 млн куб. м.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что заявки на транзит российского газа в Европу через Украину 3 июля составляют 41,1 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа в "Газпроме" отметили, что это технологически невозможно сделать в связи с потоковой схемой РФ.

Поставки СПГ в Европу

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в июне немного не дотянули до абсолютного рекорда мая, но достигли максимума для месяца за всю историю - 11,73 млрд куб. м. Предыдущий максимум был установлен в июне 2022 года. Всего в январе - июне 2023 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 67,91 млрд куб. м - на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 39%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем на 26 июня. На втором месте с долей в 28% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 10% - поставки из Северной Африки.

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) упала до 7,55%. Однако это больше, чем поставляется из Великобритании (6,9%), и, чем отбирается из подземных хранилищ ЕС (4,6%).