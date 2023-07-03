FT: Netflix обновит рекламную стратегию для привлечения пользователей

Она подразумевает показ нескольких разных, но связанных друг с другом роликов вместо многократного повтора одной и той же рекламы, сообщила газета

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix изменит рекламную стратегию, она будет включать форматы, нацеленные на конкретного пользователя. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Обновленная рекламная стратегия Netflix подразумевает показ нескольких разных, но связанных друг с другом роликов вместо многократного повтора одной и той же рекламы. При этом ролики из одной серии будут появляться во время просмотра схожих между собой шоу, сообщает издание.

Как указывает Financial Times, новая рекламная стратегия позволит сервису расширить охват аудитории и увеличить доход в расчете на одного пользователя. Благодаря новому подходу бренды, продвигающие свои продукты на Netflix, смогут точнее нацеливать рекламу на конкретных потребителей, что невозможно на линейных телеканалах.

Газета также сообщает, что впоследствии Netflix может отказаться от сотрудничества с американской компанией Microsoft, которая в прошлом году помогла стриминговому сервису запустить первую платформу с рекламой. Как отмечает издание, партнерство с Microsoft было необходимо для быстрого выхода на рынок, теперь же Netflix стремится развивать собственные креативные подходы к рекламе.