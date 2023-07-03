Камбоджа намерена ограничить деятельность Facebook в стране

При этом в стране не планируют блокировать ресурс, сообщила газета Khmer Times

ХАНОЙ, 3 июля. /ТАСС/. Камбоджа не будет блокировать Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), но ограничит его присутствие и деятельность в стране. Об этом сообщила в понедельник газета Khmer Times со ссылкой на министерство почты и телекоммуникаций королевства.

Как отметили в ведомстве, министерство выявило многочисленные нарушения в деятельности соцсети, в том числе сбор и использование личной информации, распространение фейковых новостей и регистрацию поддельных учетных записей. На этом основании министерство вводит ограничения против Facebook, запрещая соцсети поддерживать любые контакты с камбоджийским правительством и частным сектором. Также запрещается работа представительства компании Meta, а его сотрудники должны будут покинуть Камбоджу.

Предписание министерства появилось после того, как премьер-министр Камбоджи Хун Сен сообщил на прошлой неделе, что отказывается от аккаунта в Facebook из-за несогласия с политикой руководства соцсети. Он пояснил, что прекращает использовать учетную запись, потому что под его именем зарегистрировано более 20 поддельных аккаунтов, а руководство Meta не хочет удалять их.

По словам Хун Сена, он не намерен полностью закрывать в стране доступ к Facebook - "одной из самых популярных социальных сетей в Камбодже", подчеркнул он.

В Камбодже насчитывается порядка 13 млн пользователей Facebook, что составляет около 74% всего населения королевства.