На Российско-китайском Экспо обсудят развитие восьми векторов экономики

В частности, стороны планируют затронуть вопросы сельского хозяйства, местного и промышленного сотрудничества, а также качественного потребления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Участники VII Российско-китайского Экспо, которое пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля, обсудят развитие восьми ключевых направлений в экономиках двух стран, сообщил ТАСС генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

"В рамках главной темы VII Экспо "Новый импульс для китайско-российского практического сотрудничества" экспонаты включают несколько направлений - современное сельское хозяйство, местное сотрудничество, промышленное сотрудничество, качественное потребление и так далее, охватывая восемь ключевых векторов китайско-российской экономики", - сказал генконсул.

По его словам, на фоне развития китайско-российских отношений компании из КНР очень заинтересованы в российском рынке и считают, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами хорошо дополняет друг друга. "Среди крупных китайских компаний на VII Экспо - Dongfeng Motor, Changan Auto, Jinzhou Port, крупнейшая китайская компания по производству салфеток Zhongshun Jierou Paper, логистическая компания Zhejiang Safe, Poly International Exhibition и многие другие", - отметил Цуй Шаочунь.

Он добавил, что генконсульство провело несколько рабочих встреч с руководителями Свердловской области для решения ряда вопросов, связанных с участием и логистикой китайских гостей. "Взаимодействие мы характеризуем как очень конструктивное и результативное", - подчеркнул генконсул.

Дипломат также отметил, что российские компании желают укреплять взаимодействие с КНР, генконсульство проделало большую работу по установлению таких контактов. "В качестве конкретного примера приведу лишь один - наша дипмиссия помогла российскому бизнесу, работающему в консульском округе, в поиске необходимых запчастей в Китае. Эта помощь, по словам предпринимателей, неоценима", - заключил Цуй Шаочунь.

VII Российско-китайское Экспо пройдет на площадке международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

О дипмиссии

Генконсульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. Цуй Шаочунь возглавляет Генконсульство КНР с 6 февраля 2020 года.