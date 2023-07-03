"Почта России" опровергла сообщения СМИ об изменении в системе начисления зарплат

При этом почтовый оператор не опроверг данные о массовых увольнениях, о которых написала газета "Коммерсантъ"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "Почта России" не меняла правила оплаты труда, к чему, по данным СМИ, ее могло привести тяжелое финансовое положение. Об этом сообщили ТАСС в почтовом операторе.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила со ссылкой источник на рынке экспресс-доставки, что "Почта России" с мая изменила правила оплаты труда и в ее отделениях начались массовые увольнения. Компания ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок. Тяжелое положение в финансах отчасти связано с потерей части трансграничной торговли и почтового сообщения с рядом стран, писало издание. При этом значительная часть расходов приходится на персонал, обслуживание кредитов и обновление почтовых отделений.

"Почта России" не меняла систему начисления заработных плат. Упомянутый приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании. "Почта" не опровергла данные о массовых увольнениях, о которых написала газета.

Член совета директоров компании и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сказал "Коммерсанту", что ему известно об инициативе по сокращению числа ставок, не занятых сотрудниками. "Она действительно привела к определенным волнениям и перегибам на отдаленных сельских территориях. Мы рассчитываем, что компания пересмотрит подход", - сказал он.

В новость внесена правка (11:08 мск) - передается с изменениями в третьем абзаце, верно - увольнения.