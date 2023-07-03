В Москве реорганизуют три участка бывших промзон и неэффективно используемую территорию

По итогам реализации проектов в столице появится почти 7,9 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Городские операторы реорганизуют три участка бывших промзон Черемушки, Соколиная Гора, "Донские улицы" и неэффективно используемую территорию на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Редевелопментом участков бывших промзон "Соколиная Гора" и "Черемушки" займется казенное предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства". Участок бывшей промзоны "Донские улицы" будет реорганизован Московским фондом реновации жилой застройки, а территорию на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе будет развивать казенное предприятие города Москвы "Комплексное развитие территории". Объем вложений в развитие всех площадок оценивается в 73,1 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 2,57 млрд рублей. По итогам реализации проектов в столице появится почти 7,9 тыс. новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что реорганизацию участка бывшей промзоны "Черемушки" на юго-западе столицы площадью 3,08 га планируется провести в течение пяти лет, участка бывшей промзоны "Соколиная Гора" площадью 23,99 га на востоке города - в течение восьми лет. Редевелопмент участка бывшей промзоны "Донские улицы" в ЮАО площадью 3,23 га проведут за пять лет, а неэффективно используемую территорию на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе в СВАО площадью 5,15 га реорганизуют в течение шести лет.

"Вместо технических и складских помещений, а также устаревших зданий городские операторы смогут возвести более 800 тыс. кв. м недвижимости производственного и общественно-делового назначения, а также жилье по программе реновации. Также здесь планируется строительство паркинга, четырех образовательных комплексов, физкультурно-оздоровительного комплекса и культурно-досугового центра", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей, а в бюджет поступит более одного триллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.