Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь - май 2023 года вырос на 21%

Глава организации отметил, что пассажиропоток авиакомпаний РФ по итогам года может вернуться к досанкционному уровню

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь - май текущего года вырос на 21% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в рамках круглого стола, посвященного 100-летию гражданской авиации в России.

"В мае текущего года наши авиакомпании перевезли почти столько же пассажиров, как в мае 2021 г., то есть до введения санкций. За пять первых месяцев текущего года пассажиропоток российских компаний вырос на 21%, то есть почти на четверть по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул он, добавив, что в основном показатели достигнуты за счет развития внутренних рейсов.

Глава организации отметил, что пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам текущего года может достичь досанкционных показателей.

"Ожидаем, что по итогам текущего года эти показатели [пассажиропоток авиакомпаний РФ] могут вернуться на досанкционный уровень", - отметил он.

Ранее группа "Аэрофлот" сообщала, что за январь - май увеличила перевозки на 23,5%, до 16,5 млн пассажиров.