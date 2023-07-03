Польский концерн Orlen может купить долю НПЗ в Шведте в случае ухода "Роснефти"

По словам главы компании Даниэля Обайтека, установления взаимоотношений с инвесторами с востока не будет

ВАРШАВА, 3 июля. /ТАСС/. Польский энергетический концерн Orlen может приобрести долю в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Шведте, если правительство ФРГ лишит российскую компанию "Роснефть" статуса ее акционера. Об этом в понедельник заявил глава компании Даниэль Обайтек в интервью Польскому агентству печати.

"В отношении НПЗ в Шведте не принято никаких решений. Мы пока наблюдаем, как будут решены вопросы, связанные с владением, так как мы не собираемся входить в какие-либо взаимоотношения с инвесторами с востока. Этот вопрос должна решить немецкая сторона", - приводит его слова агентство.

16 сентября 2022 года власти ФРГ передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех НПЗ: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.

"Роснефть" в тот же день заявила, что это решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. В компании полагали, что передача под внешнее управление "не имеет правовых оснований", поскольку выполнялись все обязательства вне зависимости от влияния политической обстановки. 14 марта 2023 года Федеральный административный суд ФРГ в Лейпциге отклонил иск "Роснефти" к правительству Германии, подтвердив передачу ее НПЗ под внешнее управление.

В апреле Бундестаг (парламент ФРГ) проголосовал за поправки, которые упрощают продажу акций компаний, находящихся под внешним управлением, без национализации, если это необходимо для обеспечения энергетической безопасности ФРГ. Законопроект не утвержден окончательно, его предстоит рассмотреть в Бундесрате (палате представителей федеральных земель).

Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть востока Германии, включая аэропорт Берлина. Мощность предприятия составляет 11,6 млн тонн в год. В ноябре 2021 года сообщалось, что "Роснефть" выкупает долю Shell в НПЗ PCK в Германии в размере 37,5%, в результате чего доля российской компании в предприятии должна была возрасти с 54,17% до 91,67%. Однако о закрытии этой сделки официально не сообщалось. Завод связан с трубопроводной системой "Дружба", по которой ранее поставлялась российская нефть в ФРГ.