В Приморье засеяли соей почти 305 тыс. га

Уборка урожая начнется в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Аграрии Приморья посеяли на почти 305 тыс. га главную экспортную культуру - сою, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

"Приморские сельхозпроизводители выполнили план по сое на 100%. Всего в этом году планируется собрать почти 507 тыс. тонн этой главной экспортной культуры. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, приморские аграрии посеяли 304,9 тыс. га сои - на уровне прошлого года", - сообщила пресс-служба. Уборка урожая сои начнется в октябре.

Пресс-служба правительства региона в июне сообщила, что сильные дожди, которые несколько раз за прошлый месяц прошли на юге Приморского края, мешают сельхозпроизводителям завершить посевную кампанию по главной экспортной культуре региона сое. Тогда сообщалось, что недосев составляет 20 тыс. га сои по всему краю, в том числе на крупных предприятиях "Лотте" и "Примагро" в Хорольском, Ханкайском, Пограничном муниципальных округах, Михайловском районе. Из-за дождей отмечалось сильное переувлажнение почвы в Лесозаводске, Пограничном, Октябрьском муниципальных округах.

С начала года экспорт сои и соевого масла из Приморского края в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составил почти $110 млн, что вносит существенный вклад в показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт".