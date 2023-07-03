Минсельхоз РФ: зарубежные компании готовы к новым правилам локализации производства семян

Согласно заявлению ведомства, при этом приоритетной задачей в настоящее время является трансформация и ускоренное развитие российской селекции и семеноводства

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Несколько крупных иностранных производителей семян выразили готовность к работе по новым правилам локализации производства в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо европейской ассоциации участников рынка семян Euroseeds сообщила, что новые правила локализации производства семян в России вызвали беспокойство у европейских участников рынка. Так, Euroseeds сообщила премьер-министру Михаилу Мишустину о рисках для дальнейшей работы в РФ из-за требований создавать совместные предприятия под контролем местных организаций, выполнять селекцию полного цикла и отчитываться Минсельхозу.

"Ряд крупных иностранных компаний уже выразили готовность к работе по новым правилам", - говорится в сообщении пресс-службы. Министерство также отметило, что в настоящее время на российском рынке отсутствуют риски дефицита семян. При этом приоритетной задачей в настоящее время является трансформация и ускоренное развитие российской селекции и семеноводства.

Кроме того, в Минсельхозе указали, что необходимо минимизировать риски, связанные с импортозависимостью России по некоторым сельхозкультурам, и в среднесрочной перспективе повысить самообеспеченность семенами до 75% в соответствии с пороговым значением Доктрины продовольственной безопасности. После чего планируется поднять этот уровень примерно до 90%.

Министерство отметило, что также важно сформировать на внутреннем рынке прозрачный, учитывающий интересы России порядок работы для иностранных компаний. Так, планируется стимулировать их переход от импорта к переносу производственной и научной деятельности на территорию Российской Федерации.

В мае правительство РФ утвердило правила локализации производства семян на территории страны. Разработанный Минсельхозом документ позволит значительно снизить риск утраты компетенции в области селекции и семеноводства ключевых сельхозкультур, а также преодолеть технологическую зависимость отечественного сельскохозяйственного производства от импорта. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.