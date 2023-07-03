Акционеры "Мегафона" досрочно прекратили полномочия совета директоров

О сроках избрания нового состава в материалах компании не говорится

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Акционеры "Мегафона" приняли решение досрочно прекратить полномочия совета директоров компании. Об этом сказано в материалах компании, опубликованных в понедельник.

"Досрочно прекратить полномочия совета директоров обществаё избранного на годовом общем собрании акционеров общества 20 апреля 2023 года", - сказано в материалах. В них не приводится поименный состав совета директоров "Мегафона".

Такое решение акционеры приняли 30 июня в ходе заочного голосования. О сроках избрания нового совета директоров в материалах компании не говорится.

О компании

"Мегафон" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги сотовой связи. Крупнейшим акционером компании является USM Group.