3 июля, 08:53

Цена российского газа для Молдавии снизится в июле до $550 за 1 тыс. куб. м

Председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан уточнил, что весь объем газа от российского поставщика направят "Тираспольтрансгазу"

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Стоимость российского газа для Молдавии сократится в июле 2023 года с $568 до $550 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил в понедельник председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"В июле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит $550,6 за 1 тыс. куб. м", - написал Чебан в Telegram-канале. Он уточнил, что весь объем газа от российского поставщика направят компании "Тираспольтрансгаз" (Приднестровье).

В связи с дефицитом поставок газа из России прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направлялся в Приднестровье, где используется для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, основным покупателем которой является Молдавия. В марте текущего года "Газпром" обеспечил поставку природного газа общим объемом в 176,7 млн куб. м, или 5,7 млн куб. м. в сутки. 

Теги:
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