Лоукостер "Победа" расширил региональную программу полетов в ОАЭ и Армению

Он начнет осуществлять рейсы из Махачкалы в Дубай и из Сочи в Гюмри

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") расширил региональную программу полетов в ОАЭ и Армению, сообщила компания. Таким образом, "Победа" начнет осуществлять рейсы из Махачкалы в Дубай (ОАЭ) с 4 октября 2023 года и полеты из Сочи в Гюмри (Армения) с 29 октября 2023 года.

"Полеты по маршруту Махачкала - Дубай начнутся 4 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Рейсы по маршруту Сочи - Гюмри начнутся 29 октября 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Продажа билетов на рейсы уже открыта на официальном сайте компании, добавили в пресс-службе лоукостера.

В настоящее время "Победа" летает в Армению, Белоруссию, ОАЭ, Турцию и Узбекистан.

Продажа билетов на рейсы зимнего расписания

Также авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы зимнего расписания полетов, которое будет действовать с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года. "Из московского аэропорта Внуково самолеты авиакомпании "Победа" будут летать по более чем 20 направлениям, в том числе международным. Открыты продажи по направлениям из Внуково во Владикавказ, Екатеринбург, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Челябинск, а также Аланию, Анталью, Стамбул (Турция), Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Минск (Белоруссия) и Самарканд (Узбекистан)", - говорится в сообщении.

Из Шереметьево самолеты авиакомпании будет летать в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Уфу, Чебоксары и Челябинск.

Почти половину полетной программы составят межрегиональные прямые рейсы без посадки в Москве, отмечается в сообщении. Так, например, региональные рейсы в турецкий Стамбул будут выполняться из Махачкалы, Казани, Владикавказа и Волгограда.

Авиакомпания "Победа" - первый в России успешный лоукостер. О востребованности услуг "Победы" говорит традиционно высокая загрузка рейсов - около 94%.​​​​​