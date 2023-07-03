Мишустин сообщил о выделении дополнительных 3 млрд рублей на кредиты для предприятий

Премьер-министр также напомнил о поддержке властями системообразующих предприятий в различных областях

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительно более 3 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Председатель правительства напомнил о поддержке властями системообразующих предприятий в различных областях, упомянув запущенную в марте прошлого года специальную льготную кредитную программу.

"На субсидирование ставки по кредитам для более 100 организаций промышленности и торговли направим из бюджета дополнительно свыше 3 млрд рублей", - сказал глава кабинета министров.

Мишустин уточнил, что в этом году на такие цели уже выделено порядка 25 млрд рублей, и эти средства бизнес использует на пополнение оборотного капитала, включая закупку сырья и выплату зарплат работникам. "Вместе с другими системными мерами это дало возможность отечественным предприятиям адаптироваться к изменившимся условиям, выстроить новые кооперационные связи, логистические цепочки и освоить перспективные рынки", - подчеркнул глава правительства.

По итогам совещания было подписано соответствующее распоряжение. В документе указывается, что всего будет направлено более 3,2 млрд рублей. Минпромторгу России поручено в течение 30 дней заключить дополнительные соглашения.

По информации пресс-службы кабмина, решение позволит сохранить льготную ставку по займам, которые предприятия брали в 2022 году.

О кредитовании системообразующих предприятий

Фонд развития промышленности (ФРП) в 2022 году профинансировал 256 проектов, российские предприятия получили льготные займы ФРП на общую сумму 140 млрд рублей.

Ранее правительство в числе мер по поддержке экономики в условиях санкций запустило льготные кредитные программы поддержки системообразующих организаций агропромышленного комплекса, а также промышленности и торговли. Ставка для предприятий АПК составляет 10%, для организаций, работающих в сфере промышленности и торговли, - 11%.