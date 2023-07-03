3 июля, 08:18

"Детский мир" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры избрали совет директоров компании в новом составе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Акционеры группы компаний "Детский мир", крупнейшего ретейлера детских товаров в России, на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

"Чистую прибыль общества по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать", - сказано в сообщении.

Акционеры также избрали совет директоров компании в новом составе. В совет были переизбраны гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова и коммерческий директор Мария Володина. Остальные члены совета избраны впервые. Это Георгий Кононов, Дмитрий Богатов, Александра Шабанова, Денис Гуров, Илья Тимченко, Алина Певунова, Эльвира Какуркина и Максим Олейник.

Ранее "Детский мир" объявил о планах провести реорганизацию, чтобы стать непубличной компанией. В мае текущего года ретейлер сообщил об изменениях среди акционеров. Теперь 29,9% уставного капитала "Детского мира" владеет консорциум инвесторов, возглавляемый основателем сети детских магазинов "Кораблик" Алексеем Зуевым. 

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