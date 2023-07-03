Reuters: австралийская компания подала иск против Twitter за неуплату счетов

По данным агентства, Facilitate требует от корпорации Илона Маска "возмещения убытков" за работы, выполненные в четырех офисах Twitter, а также выплату судебных издержек

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Австралийская компания Facilitate подала иск против Twitter за неуплату счетов на сумму 1 млн австралийских долларов ($665 тыс.) с конца 2022 по начало 2023 года. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, Facilitate требует от корпорации Илона Маска "возмещения убытков" за работы, выполненные в четырех офисах Twitter, а также выплату судебных издержек. Австралийская компания "устанавливала датчики в Лондоне и Дубае, завершила отделку офиса в Сингапуре и очистила помещение в Сиднее", поясняет Reuters.

В начале этого года американская фирма Innisfree M&A Inc обвинила Twitter в неуплате $1,9 млн за консультации по вопросам ее перехода во владение Илона Маска. Тогда же британская компания Crown Estate начала судебное разбирательство по поводу неоплаченной аренды офиса Twitter в Лондоне. В январе этого года арендодатель одного из офисов Twitter в Сан-Франциско (штат Калифорния) подал в суд на корпорацию за неуплату $6,78 млн в декабре и январе.