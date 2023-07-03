Мишустин заявил, что агропромышленные технопарки получат поддержку от государства

Премьер-министр отметил, что центры будут специализироваться на исследовательской инновационной деятельности - биотехнологиях, селекции животных и сельхозкультур, выпуске пищевых кормовых добавок и средств для защиты растений

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство России будет выделять гранты на создание и развитие агропромышленных технопарков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"О важности технологического, продовольственного и научного суверенитета неоднократно говорил президент. Для дальнейших успехов нашего сельского хозяйства крайне важно обеспечить отрасль всем необходимым. Для этого правительство утвердило правила предоставления грантов на создание и развитие агропромышленных технопарков", - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе правительства, кабмин "запускает программу государственной поддержки создания и развития агробиотехнопарков".

Мишустин отметил, что центры будут специализироваться на исследовательской инновационной деятельности - биотехнологиях, селекции животных и сельхозкультур, выпуске пищевых кормовых добавок и средств для защиты растений. "На таких площадках можно будет не только вести научные проекты, но и практически сразу запускать мелкосерийное производство, ставить эксперименты, перерабатывать сельхозпродукцию", - описал возможности глава кабмина.

По его словам, в одном пространстве разместятся лабораторный корпус, опытно-промышленный цех и другие объекты. "Рассчитываем, что этот механизм станет эффективной мерой поддержки для резидентов агробиотехнопарков и поможет обеспечить отечественным материалом потребности наших сельхозпроизводителей, что, в свою очередь, гарантирует поставки качественных и доступных продуктов питания на внутренний рынок", - подытожил премьер.

Направления поддержки

В пресс-службе кабмина также рассказали, что сеть агропромышленных парков станет площадкой для взаимодействия между научными организациями и предприятиями. Результаты научно-технической и инновационной деятельности будут внедрены в сельскохозяйственное производство.

В 2023 году на гранты для создания необходимой инфраструктуры агробиотехнопарков в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1,5 млрд рублей.

Господдержка будет выделяться на проектирование и модернизацию объектов промышленной и технологической инфраструктуры, комплексное оснащение оборудованием, научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий.