Трутнев заявил, что в проекты на территории Сахалинской области вложили 57 млрд рублей

Полномочный представитель президента России в ДФО отметил, что инвестиционная привлекательность создает основу для развития любой территории

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Объем осуществленных инвестиций в Сахалинской области за время существования территорий опережающего развития в регионе (с 2016 года) составляет уже 57 млрд рублей. Об этом сообщил в Южно-Сахалинске заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев на совещании по реализации инвестиционных проектов в регионе.

"На территории Сахалинской области действуют три территории опережающего развития и режим свободного порта Владивосток, проекты реализуют 103 резидента. Объем осуществленных инвестиций составляет 57 млрд рублей, создано более 5 тыс. рабочих мест", - сообщил вице-премьер.

Трутнев отметил, что инвестиционная привлекательность создает основу для развития любой территории. "Мы стараемся придерживаться того, чтобы Дальний Восток был максимально инвестиционно привлекательной территорией России. Выполняя поручение президента РФ Владимира Путина, осуществляем работу по поддержке инвесторов, созданию новых территорий опережающего развития, привлечению резидентов", - рассказал полпред.

Ранее сообщалось, что Трутнев прибыл в Сахалинскую область 3 июля. Он ознакомился с планами развития морского порта Корсаков и работой по подъему затонувших судов в Корсаковском районе, провел совещание о работе Единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" и по вопросу реализации инвестиционных проектов на территории Сахалинской области, посетил строительную площадку жилого комплекса "Уюн парк".

4 июля вице-премьер посетит остров Итуруп (Курильские острова, Сахалинская область). Перед вылетом полпред осмотрит в аэропорту Южно-Сахалинска новый пассажирский терминал, который готовится к запуску в эксплуатацию, а затем отправится на Итуруп. Там он посетит ряд промышленных объектов и проведет совещание о функционировании преференциального режима на Курильских островах.