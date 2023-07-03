Неиспользуемые земли бывшего завода Toyota в Петербурге отдадут под ОЭЗ

Часть земель планируют отдать под промзону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Неиспользуемую часть территории бывшего завода Toyota в Петербурге планируется включить в состав Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург". Об этом сообщил ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

"Часть планируется отдать под ОЭЗ, часть будет как промзона", - сказал он.

Неиспользуемые земельные участки, принадлежащие автомобильному заводу Toyota в Санкт-Петербурге, ранее планировалось передать городу для последующего создания индустриального парка.

Бывший завод Toyota находится на территории площадью 224 гектара. Как сообщал ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, который в марте был передан государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ", может перейти под управление концерна ВКО "Алмаз-Антей" до конца 2023 года. С 2026 года планируется запуск производства электромобилей E-Neva. В 2024 году на бывшем заводе Toyota "Алмаз-Антей" планирует начать выпуск грузовых автомобилей для гражданских нужд БАЗ-S36A11 и электрических микрокаров.