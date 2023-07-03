В США прогнозируют падение доходов ОПЕК от экспорта нефти на 26% в 2023 году

По данным американского Минэнерго, они могут составить $656 млрд

ТАСС, 3 июля. Доходы стран, входящих в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), могут уменьшиться в 2023 году на 26%, до $656 млрд, на фоне продления сокращений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и снижения цен на нефть. Такой прогноз опубликован Управлением энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В 2022 году, согласно подсчетам ведомства, страны ОПЕК заработали на экспорте нефти $888 млрд, что на 43% больше, чем в 2021 году. Большая часть нефтяных доходов пришлась на Саудовскую Аравию - $311 млрд или 35% от общих доходов всех стран ОПЕК.

За пять месяцев 2023 года, согласно подсчетам Минэнерго США, доходы стран ОПЕК от экспорта нефти составили $282 млрд, больше всех заработала Саудовская Аравия - $91 млрд.

Минэнерго США также прогнозирует, что в 2024 году нефтяные доходы стран ОПЕК вырастут по сравнению с 2023 годом на 4%, до $682 млрд. По мнению ведомства, в 2024 году цены на нефть вырастут на фоне снижения мировых запасов нефти в пяти следующих кварталах.

Всего в ОПЕК входят 13 стран - экспортеров нефти. Среди них - Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, ОАЭ, Алжир, Ангола, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ливия, Нигерия и Венесуэла.