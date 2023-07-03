3 июля, 09:00,
обновлено 3 июля, 09:04

Грузооборот морских портов России по итогам года может вырасти на 7-8%

Как отметил глава Росморречфлота Захарий Джиоев, за пять месяцев прирост составил 11%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам текущего года может вырасти на 7-8% по отношению к уровню 2022 года, сообщил журналистам глава Росморречфлота Захарий Джиоев.

"Вы видите всю статистику, 11% прирост за пять месяцев. Я полагаю, что тенденция, может быть, чуть-чуть замедлится, потому что обычно, если посмотреть по предыдущим годам, она чуть-чуть снижается, но явно будет, может быть 7-8% по итогам года плюсом", - сказал он.

Ранее Росморречфлот сообщал, что грузооборот морских портов России за пять месяцев 2023 года увеличился на 11,2% к аналогичному периоду прошлого года и составил 379 млн тонн. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация