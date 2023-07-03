"Россети" обеспечили электроснабжение крупнейшего в РФ дата-центра в Саратовской области

Центр обработки данных возводится на площади свыше 59 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "Россети Волга" (входит в группу "Россети") проложили четыре сдвоенные кабельные линии электропередачи 10 кВ для ввода в работу пускового комплекса Центра обработки данных (ЦОД), который строит Сбер в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Выполненные работы позволили обеспечить дата-центр мощностью в размере 26 МВт.

В перспективе филиал ПАО "Россети" - МЭС Волги - построит в регионе магистральную подстанцию 220 кВ, которая позволит увеличить выдачу мощности ЦОД до 82 МВт.

Центр обработки данных возводится в границах особой экономической зоны в Балаково на площади более 59 тыс. кв. м. Предполагается, что там разместится не менее 3 тыс. стоек с вычислительным оборудованием. В результате объект станет самым большим в стране и одним из крупнейших в Европе.

Ранее сообщалось, что "Россети", Сбер и правительство Саратовской области подписали меморандум о взаимодействии при создании ЦОД. Его электроснабжение будет обеспечено по первой категории надежности, которая предусматривает подключение к двум независимым и взаимно резервирующим источникам питания. Среди уже реализованных крупных проектов - обеспечение мощностью дата-центров "Яндекса" в Рязанской и Владимирской областях.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.