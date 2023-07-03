СМИ: Чехия предоставила исключения из санкций против России для 33 компаний

По данным портала seznam.cz, 37% из общего числа исключений предоставили фирмам, связанным с атомной энергетикой, в 46% случаев - с фармацевтической промышленностью

ПРАГА, 3 июля. /ТАСС/. Чехия предоставила с начала действия антироссийских санкций исключения для 33 компаний страны, большинство из которых развивают свою деятельность в сферах энергетики и фармацевтики. Об этом сообщил в понедельник новостной портал seznam.cz.

Исключения из санкций предоставляет республиканское Финансово-аналитическое управление. Согласно данным портала, 37% из общего числа исключений было предоставлено фирмам, связанным с атомной энергетикой, и в 46% случаев - с фармацевтической промышленностью. Предполагается, согласно неподтвержденной официально информации портала, что наиболее часто за исключением из санкций обращалась крупнейшая энергетическая компания CEZ, в собственности которой находятся построенные при помощи СССР АЭС "Темелин" и "Дукованы".

CEZ также обращалась в Финансово-аналитическое управление с просьбой об исключениях из санкций для связанных с атомной энергетикой фирм MSA и Skoda JS. Skoda JS ранее входила в структуру российской машиностроительной группы ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы), а MSA - в состав компании ТМК (Трубная металлургическая компания), которой владел попавший под санкции российский предприниматель Дмитрий Пумпянский.

Чешские власти, согласно порталу, могут разрешить поставки в РФ лекарств и составляющих для их производства. При этом будет необходимо обосновать, что экспорт необходим исключительно в медицинских целях.