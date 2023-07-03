СМИ: Пакистан станет четвертым крупнейшим заемщиком МВФ

По информации The Express Tribune, это произойдет после получения страной дополнительного кредита на $3 млрд в течение следующих девяти месяцев

ИСЛАМАБАД, 3 июля. /ТАСС/. Пакистан станет четвертым крупнейшим заемщиком Международного валютного фонда (МВФ) после получения дополнительного кредита на $3 млрд в течение следующих девяти месяцев. Об этом сообщила в понедельник газета The Express Tribune.

По данным МВФ, по состоянию на 31 марта Пакистан занимал пятое место среди стран с наибольшим объемом заимствований у МВФ. Однако в результате получения $3 млрд по заключенному на прошлой неделе соглашению с глобальным кредитором Пакистан переместится на четвертое место в списке крупнейших заемщиков.

Первое место по объемам кредитов от МВФ занимает Аргентина ($46 млрд), за ней следуют Египет ($18 млрд), Украина ($12,2 млрд) и Эквадор ($8,2 млрд). Пакистан находится на пятом месте с суммой заимствований в $7,4 млрд. После подписания нового соглашения с МВФ сумма его кредитов достигнет $10,4 млрд.

К концу марта МВФ предоставил $155 млрд в виде кредитов, или 115,2 млрд специальных прав заимствования, с целью сбалансировать финансовое положение в мире и поддержать экономику бедных стран.

Пакистан является крупнейшим заемщиком МВФ в азиатском регионе.

Соглашение Пакистана с МВФ

По подписанному 30 июня краткосрочному резервному соглашению с МВФ Пакистан в течение девяти месяцев получит кредит на $3 млрд, который облегчит выход страны из глубокого финансового и экономического кризиса. Заем призван поддержать экономику Пакистана до проведения в октябре парламентских выборов и формирования нового правительства.

Эта сумма состоит из до сих пор не полученных Исламабадом $1,4 млрд, которые входят в завершившуюся в прошлую пятницу программу расширенного финансирования МВФ, а также новых траншей по $500 млн.

Вопрос о ратификации соглашения с Пакистаном совет директоров МВФ рассмотрит в июле 2023 года.

Комментируя новое соглашение с МВФ, пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф назвал его "поводом для беспокойства". По его словам, "Пакистан заставили взять этот кредит", и правительство ради его получения "поставило на карту свой политический капитал, чтобы спасти страну от дефолта".

По оценке пакистанского министерства финансов, помощь МВФ облегчит стране выплату в этом году $25 млрд в счет погашения долга иностранным кредиторам.