Трутнев поручил разобраться с ростом стоимости самолета "Байкал"

Заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что работа по выявлению причины удорожания эксплуатации самолета должна решиться в течение двух недель

ТАСС, 3 июля. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу, Минтрансу РФ совместно с лизинговой компанией разобраться с ростом стоимости разработки самолета "Байкал". Об этом он сообщил журналистам в понедельник в ходе рабочей поездки на Сахалин.

"Мы посмотрели работу компании "Аврора". Компания развивается, работает, но там есть вопросы, связанные со строительством нового самолета для внутренних линий. Мы поддерживали строительство самолета "Байкал", но в процессе начал почему-то расти в цене. Я попросил министерство промышленности вместе с Минтрансом и лизинговой компанией разобраться, почему так происходит", - сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что работа по выявлению причины удорожания эксплуатации самолета должна решиться в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило более 237 млрд рублей на реализацию проектов в сфере авиастроения в текущем году. Средства будут предоставлены на возвратной основе посредством приобретения облигаций российских лизинговых компаний. Кроме того, около 40 отечественных воздушных судов - как "Суперджеты", так и ЛМС "Байкал" и вертолеты Ми-171 - пополнят парк дальневосточной авиакомпании "Аврора".

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км).