Новак: Россия в августе добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

В то же время Саудовская Аравия приняла решение о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с, которое изначально было рассчитано на июль

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия приняла решение в августе 2023 года добровольно сократить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", - сказал он.

Россия ранее приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений в марте, затем срок действия снижения производства продлевался по июнь включительно, потом это решение было продлено до конца года. Новое же решение касается именно экспорта, а не добычи.

Параллельно с заявлением выступила и Саудовская Аравия, которая приняла решение о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с, которое изначально было рассчитано на июль.

В августе, как и в июле, объем добычи нефти Саудовской Аравией составит 9 млн б/с. В сообщении отмечается, что это добровольное сокращение идет в дополнение к ранее принятому решению о снижении производства на 500 тыс. б/с и может быть продлено на более долгий срок.

Месяц назад страны ОПЕК+ на встрече 4 июня договорились о параметрах добычи нефти до конца 2024 года. Изначально сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, могло составить 1,393 млн б/с. С учетом новой квоты России снижение добычи с 2024 года теперь составит 1,272 млн б/с.