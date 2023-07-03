"Дзен" начнет платить авторам за время просмотра контента

Новая система будет действовать с 1 августа

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Контентная платформа "Дзен" обновила систему монетизации для авторов, теперь авторам будут платить за время, которое подписчики и остальные пользователя проводят за просмотром контента. Новая система начнет действовать с 1 августа 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе "Дзена".

Ранее "Дзен" платил за активных подписчиков, рекламный доход распределялся в зависимости от того, сколько пользователей подписались на канал автора и как часто взаимодействовали с его контентом.

"Дзен" запустит обновленную монетизацию для авторов. С 1 августа платформа начнет платить за время просмотра контента - как от подписчиков каналов, так и от всех пользователей", - сообщили в пресс-службе.

Ежедневно "Дзен" будет формировать фонд выплат из своих рекламных доходов. Сумма будет пропорционально делится среди авторов с подключенной монетизацией - чем дольше пользователи смотрели его контент, тем больше будет его личная выплата, пояснили в пресс-службе. При этом общий объем выплат авторам сохранится, добавили в компании.

Время будет считаться в минутах вовлеченного просмотра, вовлеченность будет определять алгоритм, отметили в пресс-службе. Если пользователь откроет и тут же закроет публикацию, такое время просмотра считаться вовлеченным не будет. Если автор поставит свое видео на автоплей на 24 часа, то алгоритм это также зафиксирует и не учтет это время.

Новые авторы смогут подключить монетизацию, когда их подписчики посмотрят контент 30 часов времени за последние 30 дней, подчеркнули в пресс-службе. Авторы с уже подключенной монетизацией останутся на старой системе до конца 2023 года.

В 2022 году "Дзен" выплатил авторам 4 млрд рублей - это в два раза больше, чем в 2021 году.