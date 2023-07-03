3 июля, 10:02

РПЦ поможет в восстановлении пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС храмов

По словам иеромонаха Никандра, сейчас производится их обследование на этой территории

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) примет участие в восстановлении храмов, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщается в понедельник на сайте Московского патриархата со ссылкой на заявление и. о. председателя Финансово-хозяйственного управления РПЦ иеромонаха Никандра (Пилишина).

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"Совместно с государственными органами мы сейчас занимаемся восстановлением храмов в Луганской и Донецкой народных республиках. <...> Наша передовая группа отправилась в зону, которая пострадала в результате взрыва на Каховской ГЭС. Производится обследование храмов на этой территории и будут приниматься усилия по их восстановлению", - сказал иеромонах Никандр. 

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