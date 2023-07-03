FT: запрет "вечных загрязнителей" может затормозить развитие ж/д отрасли ЕС

По мнению гендиректора Ассоциации европейской железнодорожной индустрии Филиппа Ситроена, отрасли "необходимо время для адаптации" к таким изменениям, а также для "поиска альтернатив"

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Предлагаемый Брюсселем запрет на использование с 2027 года перфторированных органических соединений (PFAS), более известных как "вечные химические загрязнители", может привести к значительному снижению объемов выпуска поездов и рельсов в Евросоюзе. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на заявление генерального директора Ассоциации европейской железнодорожной индустрии Филиппа Ситроена.

По его словам, эти соединения имеют ключевое значение при производстве широкого ассортимента продукции самых разных отраслей, в том числе поездов и сигнальных систем. Запрет на их применение "окажет серьезное давление на цепочки поставок и скажется на темпах роста железнодорожной индустрии", уточнил Ситроен. По его мнению, отрасли "необходимо время для адаптации" к таким изменениям, а также для "поиска альтернатив".

Отказ от использования подобных соединений негативно повлияет и на ряд других отраслей. В частности, представители фармацевтической промышленности ЕС, согласно информации газеты, уже предупредили о том, что запрет на применение PFAS будет иметь серьезные последствия для их деятельности. Издание отмечает, что Еврокомиссия признала необходимость применения PFAS в критически важных областях, например, в цифровой и энергетической отраслях. По информации FT, запрет скорее всего не будет распространяться на активные ингредиенты, используемые в средствах защиты растений, биоцидах и лекарствах.

В прошлом году Европейское химическое агентство инициировало независимое исследование, которое должно установить целесообразность запрета использования токсичных веществ, включая бисфенолы, антипирены и перфторированные вещества. Проект был запущен Нидерландами, Германией, Данией, Швецией и Норвегией. Эксперты связывают применение этих веществ, широко используемых при производстве батарей, пластмассы и смазочных материалов, с потенциальным вредом для окружающей среды. Они также могут привести к развитию серьезных заболеваний, в том числе рака и репродуктивных расстройств.