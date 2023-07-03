Перевозки пассажиров по ж/д сети в I полугодии выросли на 6,8%

Они составили 570,8 млн человек

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров по железнодорожной сети РФ в I полугодии 2023 года выросли на 6,8% по отношению к аналогичному периоду прошедшего года и составили 570,8 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

"В январе-июне на сети РЖД поездки совершили 570,8 млн пассажиров (+6,8%). В том числе: в пригородных поездах - 516,4 млн (+5,9%); в поездах дальнего следования - 54,4 млн (+16,2%)", - говорится в сообщении.

Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2023 года вырос на 13,5% к уровню прошлого года, до 58,8 млрд пассажиро-километров. В пригородном сообщении пассажирооборот в январе-июне текущего года составил 15,6 млрд пассажиро-километров (+6,9% к I полугодию 2022 года), в дальнем следовании - 43,2 млрд пассажиро-километров (+16,2%).

В июне 2023 года перевезено 105,8 млн пассажиров, что на 0,6% ниже аналогичного показателя прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров снизилось на 1,9% до 93,8 млн человек, при этом в дальнем следовании - выросло на 10,5% до 12 млн человек.

Пассажирооборот в июне 2023 года вырос 5,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 13,5 млрд пассажиро-километров. В пригородном сообщении пассажирооборот снизился на 2,4%, составив 3 млрд пассажиро-километров, а в дальнем следовании - вырос на 8,4% до 10,5 млрд пассажиро-километров.