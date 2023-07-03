Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 2024 года на 18,5%

Как отметили в пресс-службе ведомства, увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минтруд России представил на общественное обсуждение законопроект, который предполагает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5%. Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"По поручению президента ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля", - прокомментировал журналистам документ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что на 1 января 2021 года МРОТ был установлен на уровне 12 792 рублей, на 1 января 2022 года - 13 890 рублей, на 1 января 2023 года - на уровне 16 242 рублей.

Там отметили, что увеличение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян. На эти цели из бюджетов всех уровней направят 75,9 млрд рублей. "Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников. Кроме того, МРОТ служит минимальной базой для расчета выплат по больничному. Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора - 47,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Соотношение МРОТ и медианной зарплаты

Минтруд также представил на обсуждение законопроект, предполагающий увеличение соотношения МРОТ к медианной зарплате на уровне не ниже 48% с 1 января 2025 года. "С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%", - прокомментировал Котяков.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что с 2021 года МРОТ устанавливался на уровне 42% от медианной заработной платы. С учетом необходимости оперативного реагирования на рост цен методика была приостановлена до 1 января 2025 года. "С 1 января 2025 года для сохранения опережающих темпов роста МРОТ соотношение МРОТ и медианной заработной платы будет не менее 48% медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за год, предшествующий принятию закона о МРОТ на очередной год", - отметили в министерстве.

Медианная зарплата - это заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Она рассчитывается Росстатом. В 2019 году она составляла 30 458 рублей, в 2020 году - 32 422 рубля, в 2021 году - 35 370 рублей, в 2022 году - 40 368 рублей.

МРОТ - денежная величина, ниже которой работодатель не может устанавливать месячную заработную плату сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени в рамках своих должностных обязанностей. Минимальный размер оплаты труда гарантирован ст. 7 Конституции РФ.